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Sakaryaspor-Adanaspor maçının ardından

16.10.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "Bugün oyuncu arkadaşlarım anın tadını çıkardı" - Adanaspor Teknik Direktörü Önder Karaveli: "Yapmamız gerekenler konusunda yeteri kadar başarılı olamadık"

Sakaryaspor-Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 3-2 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta, oynadıkları futboldan seyircisinden esnafına bütün kentin zevk almasını istediklerini söyledi.

Takımla çıktığı ilk müsabakasında galibiyetle tanışan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok özel bir taraftara sahip olduklarını belirtti.

Özbalta, oynanan oyundan seyircisinden yöneticisine, masöründen esnafına bütün Sakarya'nın zevk almasını istediklerini dile getirerek, "Yarın neyin ne olacağını bilemiyoruz çünkü, anın tadını çıkarmak istiyoruz. Bugün oyuncu arkadaşlarım anın tadını çıkardılar." dedi.

Ligde güzel yerlere geleceklerini ancak gerçekçi olunması gerektiğine dikkati çeken Özbalta, "Oyuncu taraftara karşı mahcup olmak istemiyor. Bu da oyuncuyu panik yapar hale, basit isteklerini de yapamaz hale getirebilir. Bence 1-0'dan sonra biraz onu yaşamaya başladık." diye konuştu.

Özbalta, bu panikten dolayı çok güzel pozisyonlar bulabilecekleri yerde hızlıca oynama isteğinin doğduğuna değinerek, "Hızlı güzel ama acele çabamız vardı. İşte o bağlantı kopmaya başlayınca ikinci golü yedik. Ama ondan sonra bırakmama, arzu istek, taraftarın inanması, devreye 2-1 girmemiz... Zaten ikinci yarı bambaşka bir oyun oldu." şeklinde konuştu.

- Önder Karaveli: "Topa sahip olamadık"

Adanaspor Teknik Direktörü Önder Karaveli ise oyunun ilk yarısında kalelerinde pozisyonlar verseler de planladıkları alan savunması, alandan baskıya geçişleri istedikleri gibi uyguladıklarını anlattı.

Oyunun ikinci yarısında Sakaryaspor'dan bekledikleri birçok şeyin gerçekleştiğini vurgulan Karaveli, "Ama ona karşı yapmamız gerekenler konusunda yeteri kadar başarılı olamadık. En önemlisi topa sahip olamadık. Böyle oyunlarda topa sahip olmazsanız rakibin sizin kalenizde pozisyon bulma sayısı çok daha artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Benim adıma çok üzüntü verici akşam oldu. Keyifsiz bir durum." diyen Karaveli, şunları kaydetti:

"Bunu düzeltmek için çok daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kere daha anladık. Ayağa kalkmamız gerekiyor. Oyuncularımızın bunu yapabilecek potansiyeli var. Ama futbol dikkatsizliği hiç affetmiyor."

Sakaryaspor-Adanaspor maçının ardından

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Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Anahtar Kelimeler:
Adanaspor Sakaryaspor Önder Karaveli Serkan Özbalta

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