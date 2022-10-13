YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakaryaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sakaryaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

13.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde yeni teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, daha sonra taktik çalışma yapıldı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda 16 Ekim Pazar günü oynanacak Sakaryaspor-Adanaspor maçı, saat 19.00'da başlayacak.

Sakaryaspor, ligde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da genç yazılımcıların yetiştirileceği "Yazılımpark" hizmete açıldıSakarya'da genç yazılımcıların yetiştirileceği "Yazılımpark" hizmete açıldı
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandıİzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ettiMKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
Adanaspor Sakaryaspor hazırlık lig spor toto 1.lig

Sakarya Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
12:50
İkindi
15:56
Akşam
18:29
Yatsı
19:48
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.