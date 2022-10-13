Sakaryaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde yeni teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, daha sonra taktik çalışma yapıldı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda 16 Ekim Pazar günü oynanacak Sakaryaspor-Adanaspor maçı, saat 19.00'da başlayacak.

Sakaryaspor, ligde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.



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