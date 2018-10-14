SPOR

Sakaryaspor- Amedspor maçı sonrası ortalık karıştı!

FUTBOL HABERLERİ  | 14.10.2018 13:18 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig'in 7. haftasında oynanan Sakaryaspor- Amedspor maçında ortalık karıştı. Devre arasında skorboard ekranından askeri operasyon görüntüleri verilirken, maç sonu ise Sakaryasporlu taraftarlar Amedspor soyunma odası önünde futbolcular ve teknik heyetle tartıştı.

Sakaryaspor- Amedspor maçı sonrası ortalık karıştı!

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan ve Amedspor'un 2-0 mağlup ayrıldığı maçın öncesinde statta "Ölürüm Türkiyem" parçası çalınırken, devre arasında ise stadyumdaki skorboard ekranından askeri operasyon görüntülerinin de oynatıldığı görüldü.,

DpdYcE_XcAAObHH

Sakaryaspor taraftarların maçın sonunda, Amedspor'un soyunma odası önünde futbolcular ve teknik heyetle tartıştığı da görüntülere yansıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da yaşananlara tepki gösterdi. Erdoğdu, sosyal medya hesabından, "On binlerce Diyarbakırlı asker var. Binlerce Diyarbakırlı şehit düştü. Bu görüntülerin milyonlarca Diyarbakırlıyı ne kadar inciteceğini ne kadar ötekileştireceğini hiç mi düşünmezler. Bu ayrıştırma ve ötekileştirme bölücülüğü mü birlikteliği mi besler? Yazık... Çok yazık..." diye yazdı.

PARTNERKabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığa ne iyi gelir?
Hollanda 3 - 0 Almanya özet izleHollanda 3 - 0 Almanya özet izle
Slovakya 1 - 2 ÇekyaSlovakya 1 - 2 Çekya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor-Amedspor tff 2. lig

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Arda Turan'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Arda Turan'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Khabib Nurmagomedov'a tarihi teklif!

Khabib Nurmagomedov'a tarihi teklif!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakaryaspor- Amedspor maçı sonrası ortalık karıştı!

Sakaryaspor- Amedspor maçı sonrası ortalık karıştı!

Hollanda 3 - 0 Almanya özet izle

Hollanda 3 - 0 Almanya özet izle

Slovakya 1 - 2 Çekya

Slovakya 1 - 2 Çekya

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Güney Kore 2 - 1 Uruguay

Güney Kore 2 - 1 Uruguay

Belçikalı savcılar şikeyi doğruladı! Mechelen'in küme düşmesi engellenmeye çalışılmış

Belçikalı savcılar şikeyi doğruladı! Mechelen'in küme düşmesi engellenmeye çalışılmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.