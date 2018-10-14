Sakaryaspor- Amedspor maçı sonrası ortalık karıştı!

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan ve Amedspor'un 2-0 mağlup ayrıldığı maçın öncesinde statta "Ölürüm Türkiyem" parçası çalınırken, devre arasında ise stadyumdaki skorboard ekranından askeri operasyon görüntülerinin de oynatıldığı görüldü.,

Sakaryaspor taraftarların maçın sonunda, Amedspor'un soyunma odası önünde futbolcular ve teknik heyetle tartıştığı da görüntülere yansıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da yaşananlara tepki gösterdi. Erdoğdu, sosyal medya hesabından, "On binlerce Diyarbakırlı asker var. Binlerce Diyarbakırlı şehit düştü. Bu görüntülerin milyonlarca Diyarbakırlıyı ne kadar inciteceğini ne kadar ötekileştireceğini hiç mi düşünmezler. Bu ayrıştırma ve ötekileştirme bölücülüğü mü birlikteliği mi besler? Yazık... Çok yazık..." diye yazdı.

