Sakaryaspor, Burundili hücum oyuncusu Banza'yı renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 21 yaşındaki Burundili hücum oyuncusu Kanianga Patrick Banza'yı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Bumamuru FC forması giyen Kanianga Patrick Banza ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Banza." ifadeleri kullanıldı.



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