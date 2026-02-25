SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Abdulllah Kavukcu’dan İtalyan basınına Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdulah Kavukcu, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hakan, Türk milli takımının bir simgesi ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama bir gün onu Galatasaray formasıyla oynarken göreceğimize eminim" dedi.

Abdulllah Kavukcu’dan İtalyan basınına Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Emre Şen

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdulah Kavukcu, Juventus maçı için gittiği İtalya’da, ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport’a açıklamalarda bulundu. İlk maçta avantajlı bir sonuç aldıklarını ancak yine de bunu korumanın zor olacağını belirten Kavukcu, “Gücümüzün farkındayım, ancak Juventus yine de Juventus’tur. Allianz Stadyumu'nda bu sonucu korumak zor olacak. Kulübün prestiji ve tarihinin ötesinde, Spalletti harika bir teknik direktör ve kadrosunda gerçek şampiyonlar var. Beş gol attıysak, bu inanılmaz bir atmosfer yaratan taraftarlarımız ve sahaya çıkanlar sayesinde oldu. En iyi oyunculardan oluşan bir takım kuruyoruz; dünyanın en iyisi olmak istiyoruz” diye konuştu.

‘DEĞERİ İKİYE KATLANDI’

Victor Osimhen’in dünyanın en iyi santrforlarından biri olduğuna dikkat çeken Kavukcu, “Onu aldığımızda birçok kişi bunun çılgın bir yatırım olduğunu söyledi. Bence Victor herkesi yanılttı, çünkü değeri ikiye katlandı. Dünyanın en iyi santraforlarından biri olduğunu biliyoruz ve birlikte büyük başarılara imza atmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘FUTBOLCULARINIZ GALATASARAY'IN OYUN STİLİNE MÜKEMMEL UYUM SAĞLIYOR’

İtalya Serie A’da forma giyen isimlerin Galatasaray’ın oyun tarzına fazlasıyla uyduğunu söyleyen Abdullah Kavukcu, şöyle konuştu:

“Futbolcularınız Galatasaray'ın oyun stiline mükemmel uyum sağlıyor. Teknik direktörümüz Okan Buruk, üç yıl Inter'de oynadı, her Serie A maçını izliyor ve İtalyan fikirleri var. Bu yüzden sık sık Milano'ya geliyoruz.”

‘BİR GÜN ONU GALATASARAY FORMASIYLA OYNARKEN GÖRECEĞİMİZE EMİNİM’

A Milli Takım ve Inter’in önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu için girişim yaptıklarını da söyleyen Kavukcu, "Hakan için bir girişim daha yaptık. Inter ile anlaşmayı görüştük, ancak Hakan'ın kış transfer döneminde ayrılmayacağı söylendi. İlgimizi hiçbir zaman gizlemedik. Hakan, Türk milli takımının bir simgesi ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama bir gün onu Galatasaray formasıyla oynarken göreceğimize eminim” dedi.

‘PRESTİJLİ KULÜPLER ONU TAKİP EDİYORDU AMA O BİZİ SEÇTİ’

Devre arası transfer döneminde Napoli’den kiralık olarak kadroya dahil edilen Noa Lang ile ilgili de konuşan Kavukcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu büyük bir hamleydi. Prestijli kulüpler onu takip ediyordu ama o bizi seçti. Bu yaz onu satın alma fırsatımız var. Etkisi inanılmaz oldu ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İstanbul'a yerleşmek zor değil; kulübümüz gerçekten bir aile gibi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Juventus'a karşı iki gol attı ve çocuklar şimdiden ona bayılıyor.”

‘ONA OLAN İNANCIMIZ DEĞİŞMEDİ’

İtalyan futbolcu Zaniolo’yu kadroda tutmak istediklerini ancak oyuncunun Dünya Kupası’nda yer alabilmek için Serie A’ya döndüğünü söyleyen Abdullah Kavukcu, “Zaniolo'yu tutmak isterdik ancak bize Dünya Kupası'na gitme hayali olduğunu söyledi. Serie A'da oynayarak Milli Takım'a dönme şansı daha yüksek olacaktı. Onu kırmadık ama ona olan inancımız değişmedi. Sezon sonunda nasıl devam edeceğimize birlikte karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
23:00
Juventus Juventus
-
Galatasaray Galatasaray

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den ezeli rakibine tarihi transfer çalımı! Galatasaray'ın 17 yaşındaki yıldızı Çağrı Hakan Balta idmana çıktı!Fenerbahçe'den ezeli rakibine tarihi transfer çalımı! Galatasaray'ın 17 yaşındaki yıldızı Çağrı Hakan Balta idmana çıktı!
Galatasaray'ın eski hocasından olay tahmin: "Juve eleyebilir"Galatasaray'ın eski hocasından olay tahmin: "Juve eleyebilir"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.