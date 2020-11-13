Sakaryaspor’da kongre kararı alındı

Sakaryaspor resmi sosyal medya hesabından Olağanüstü Kongre Kararı ile ilgili paylaşım yapıldı. Seçildikleri günden itibaren yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendiren Sakaryaspor Yönetim Kurulu adına Başkan Cevat Ekşi tarafından yapılan açıklamada, ağır hakaretlerle sistematik saldırılara maruz kaldıklarını belirtilerek kongre kararı alındığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “Şanlı mazisi, büyük camiası ve fedakâr taraftarları ile 55 yılını geride bırakan Sakaryaspor’umuzun, 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen kongresinde aday olduk ve delegelerin teveccühüyle göreve başladık. İşimizin kolay olmadığını biliyorduk ancak biz yeşil-siyahlı takımımızın başarısı için hazırdık. Transfer yasağı, icra ödemeleri, vergi borçları, kulüp lisansı, Federasyonda ödeme bekleyen dosyalar, geçmişten günümüze taşınan borçlar ve SGK ödemeleri gibi önümüzde pek çok sorun vardı. Sakaryaspor ise tek ve bu şehrin en büyük gerçeğiydi. Biz; Sakaryaspor etrafında kenetlendiğimizde başarının geleceğine inanıyorduk. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çalışmalarımızı Sakaryaspor’un menfaatleri ve gelecek hedefleri doğrultusunda sürdürdük. 9 oyuncumuzla sözleşme yeniledik, 15 ismi de kadromuza kattık. Bu ligi bilen ve üst liglerde de mücadele etmiş teknik ekip ve oyuncalardan kurulu bir kadro oluşturduk” denildi.