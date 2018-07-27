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Sakaryaspor Emircan Seçgin'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.07.2018 23:07 | Son Güncelleme

Sakaryaspor, 16 yaşındaki kalecileri Emircan Seçgin'i Galatasaray'a verdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada Emircan Seçgin'in transferi için bedelsiz 2 futbolcu, 10 maça çıkarsa 150 bin, sonraki transferden de %25 pay alınacağı belirtildi.

Sakaryaspor Emircan Seçgin'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı!

Galatasaray aradığı file bekçisini sonunda buldu. Sarı Kırmızılılar, Sakaryaspor'un 2002 doğumlu file bekçisi Emircan Seçgin ile anlaşma sağladı.

Sakaryaspor resmi Twitter hesabından transfere dair bilgiler paylaştı.

Sakaryaspor'un açıklaması şu şekilde:

Bu transfer için Sakaryaspor’umuz Galatasaray’dan 2 futbolcuyu bedelsiz alacak olup, profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde 150.000 TL ve sonra ki her transferinden %25 pay alacaktır. Bu açıklama bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Emircan Seçgin

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