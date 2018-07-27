Sakaryaspor Emircan Seçgin'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı!

Galatasaray aradığı file bekçisini sonunda buldu. Sarı Kırmızılılar, Sakaryaspor'un 2002 doğumlu file bekçisi Emircan Seçgin ile anlaşma sağladı.
Sakaryaspor resmi Twitter hesabından transfere dair bilgiler paylaştı.
Sakaryaspor'un açıklaması şu şekilde:
Bu transfer için Sakaryaspor’umuz Galatasaray’dan 2 futbolcuyu bedelsiz alacak olup, profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde 150.000 TL ve sonra ki her transferinden %25 pay alacaktır. Bu açıklama bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
UEFA Avrupa Ligi | B36 Torshavn 0-2 Beşiktaş (Maç özeti)
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geldi
Trabzonspor, Castillo'yu Tijuana'ya sattığını açıkladı
Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?
Milan'ın hocası Gattuso'dan Andre Silva'ya: Galatasaray’a git
Juventus, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon Euro ödemiş
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'den Mesut Özil açıklaması
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor
Karagümrük, Tarık Çamdal'ı istiyor
Konyaspor, İsmail Köybaşı'nın peşinde
Atletico Madrid bombayı patlattı
Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası
Mesut Özil olayı ve sporcuların siyasetçilerle tartışmalı fotoğrafları
Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!
Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum