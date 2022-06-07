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Sakaryaspor, Hakan Yavuz'u renklerine kattı

07.06.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor, Hakan Yavuz'u renklerine kattı

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Hakan Yavuz ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak 1461 Trabzon FK forması giyen Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hakan" ifadesine yer verildi.

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