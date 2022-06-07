Sakaryaspor, Hakan Yavuz'u renklerine kattı

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Hakan Yavuz ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak 1461 Trabzon FK forması giyen Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hakan" ifadesine yer verildi.



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