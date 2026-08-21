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Sakaryaspor ile Sebail FK hazırlık maçında saha karıştı

Sakaryaspor ile Sebail FK arasındaki hazırlık maçının son bölümünde tansiyon yükseldi. Azerbaycan ekibinden bir futbolcunun rakibinin boğazını sıkmasıyla başlayan olaylar, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Teknik heyetlerin müdahalesiyle güçlükle sakinleşen mücadele 1-1 sona erdi.

Sakaryaspor ile Sebail FK hazırlık maçında saha karıştı
Cevdet Berker İşleyen

Bolu’da Sakaryaspor’un Azerbaycan ekibi Sebail FK ile oynadığı hazırlık maçının son anlarında rakip oyuncunun Sakaryasporlu futbolcunun boğazına sarılmasıyla saha bir anda karıştı, tekmeli yumruklu kavga teknik heyetlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Sakaryaspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sebail FK ile 1-1 berabere kaldı. Bolu kampında oynanan mücadelenin ilk düdüğünden itibaren sert müdahalelerle saha içindeki tansiyon yüksek seyretti. ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Sakarya ekibi, henüz ilk dakikada Uğur Can’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sebail FK, bulduğu golle skoru 1-1’e getirdi.

BOĞAZINI SIKTI, ORTALIK KARIŞTI

Sakaryaspor ile Sebail FK hazırlık maçında saha karıştı 1

Maçın son bölümünde Sebail FK’lı bir futbolcunun Sakaryasporlu oyuncunun boğazını sıkmasıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saha içinde gerginliğin tırmanması üzerine iki takımın diğer futbolcuları ve teknik heyetleri araya girerek olayları yatıştırdı. Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
futbol hazırlık maçı
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