Hazılık maçında şok! Greenwood rakibine tekme attı, kırmızı kart gördü

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk bölümlerinde yaşanan pozisyonda Mason Greenwood, rakibine tekme atmasının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Greenwood, Miller'ın müdahalesine çok sinirlenip rakibine tekme attı ve kırmızı kart gördü!pic.twitter.com/ULHd7GMH2s— Mynet (@mynet) October 3, 2026
Orta sahanın kendi yarı alanında, taç çizgisine yakın bir bölgede yaşanan pozisyonda rakip oyuncu Greenwood'a baskı yaptı. Greenwood topu kalecisine gönderdikten hemen sonra rakibine tekme attı.
Hakem, pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcuya doğrudan kırmızı kart göstererek Greenwood'u oyun dışında bıraktı.
Greenwood'un kırmızı kart görmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncular hakeme tepki gösterdi. Pozisyon sonrası itirazda bulunan Guendouzi ise sarı kartla cezalandırıldı.
Sahadaki tansiyonun yükselmesinin ardından hakem, iki takım futbolcularını da yanına çağırarak oyuncuları sakin olmaları konusunda uyardıpic.twitter.com/Qm0gbWguvo— Mynet (@mynet) October 3, 2026
Sahadaki tansiyonun yükselmesinin ardından hakem, iki takım futbolcularını da yanına çağırarak oyuncuları sakin olmaları konusunda uyardı. Greenwood'un kırmızı kartı sonrası Fenerbahçe oyuncu değişikliğine gitti ve sahada 11 kişi kalmayı sürdürdü!
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