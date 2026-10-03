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Hazılık maçında şok! Greenwood rakibine tekme attı, kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Mason Greenwood, rakibine yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hazılık maçında şok! Greenwood rakibine tekme attı, kırmızı kart gördü
Burak Kavuncu
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk bölümlerinde yaşanan pozisyonda Mason Greenwood, rakibine tekme atmasının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

GREENWOOD KIRMIZI KART GÖRDÜ

Orta sahanın kendi yarı alanında, taç çizgisine yakın bir bölgede yaşanan pozisyonda rakip oyuncu Greenwood'a baskı yaptı. Greenwood topu kalecisine gönderdikten hemen sonra rakibine tekme attı.

Hakem, pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcuya doğrudan kırmızı kart göstererek Greenwood'u oyun dışında bıraktı.

GUENDOUZI DE SARI KART GÖRDÜ

Hazılık maçında şok! Greenwood rakibine tekme attı, kırmızı kart gördü 1

Greenwood'un kırmızı kart görmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncular hakeme tepki gösterdi. Pozisyon sonrası itirazda bulunan Guendouzi ise sarı kartla cezalandırıldı.

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TANSİYON ÇOK YÜKSELDİ!

Sahadaki tansiyonun yükselmesinin ardından hakem, iki takım futbolcularını da yanına çağırarak oyuncuları sakin olmaları konusunda uyardı. Greenwood'un kırmızı kartı sonrası Fenerbahçe oyuncu değişikliğine gitti ve sahada 11 kişi kalmayı sürdürdü!

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe hazırlık maçı
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