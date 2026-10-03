Hazılık maçında şok! Greenwood rakibine tekme attı, kırmızı kart gördü

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk bölümlerinde yaşanan pozisyonda Mason Greenwood, rakibine tekme atmasının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

GREENWOOD KIRMIZI KART GÖRDÜ

Greenwood, Miller'ın müdahalesine çok sinirlenip rakibine tekme attı ve kırmızı kart gördü!pic.twitter.com/ULHd7GMH2s — Mynet (@mynet) October 3, 2026

Orta sahanın kendi yarı alanında, taç çizgisine yakın bir bölgede yaşanan pozisyonda rakip oyuncu Greenwood'a baskı yaptı. Greenwood topu kalecisine gönderdikten hemen sonra rakibine tekme attı.

Hakem, pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcuya doğrudan kırmızı kart göstererek Greenwood'u oyun dışında bıraktı.

GUENDOUZI DE SARI KART GÖRDÜ

Greenwood'un kırmızı kart görmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncular hakeme tepki gösterdi. Pozisyon sonrası itirazda bulunan Guendouzi ise sarı kartla cezalandırıldı.

TANSİYON ÇOK YÜKSELDİ!

Sahadaki tansiyonun yükselmesinin ardından hakem, iki takım futbolcularını da yanına çağırarak oyuncuları sakin olmaları konusunda uyardıpic.twitter.com/Qm0gbWguvo — Mynet (@mynet) October 3, 2026

Sahadaki tansiyonun yükselmesinin ardından hakem, iki takım futbolcularını da yanına çağırarak oyuncuları sakin olmaları konusunda uyardı. Greenwood'un kırmızı kartı sonrası Fenerbahçe oyuncu değişikliğine gitti ve sahada 11 kişi kalmayı sürdürdü!