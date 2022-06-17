Sakaryaspor, Michal Jan Nalepa'yı renklerine kattı

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Nalepa." ifadesine yer verildi.

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