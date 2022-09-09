Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Manisa FK forması giyen Yasin Pehlivan ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Yasin." ifadelerine yer verildi.



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