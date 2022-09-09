YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile anlaştı

Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile anlaştı

09.09.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Manisa FK forması giyen Yasin Pehlivan ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Yasin." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da 70 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandıSakarya'da 70 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret ettiİYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Hakkı Suha Okay'ın annesinin cenaze törenine katıldıKılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Hakkı Suha Okay'ın annesinin cenaze törenine katıldı
Anahtar Kelimeler:
transfer Sakaryaspor Yasin Pehlivan

Sakarya Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:58
Sabah
06:26
Öğle
13:01
İkindi
16:36
Akşam
19:26
Yatsı
20:48
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.