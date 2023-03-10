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Sakaryaspor-Samsunspor maçı öncesi çirkin olay! Deplasman taraftarlarının üzerindeki formayı çıkarttırdı, görüntüler büyük tepki çekti

10.03.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor karşılaşması öncesi şehre gelen taraftarlar ile Sakaryasporlu taraftarlar arasında çirkin bir olay yaşandı. Bir taraftar Samsunspor forması giyen iki kişinin formasını çıkarttırırken, o anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı. İşte detaylar...

Sakaryaspor-Samsunspor maçı öncesi çirkin olay! Deplasman taraftarlarının üzerindeki formayı çıkarttırdı, görüntüler büyük tepki çekti

Spor Toto 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Samsunspor 25. hafta mücadelesinde deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, karşılaşmayı mücadelenin 7'nci dakikasında Gaetan Laura'nın ayağından gelen golle 1-0 kazanırken, mücadelede zaman zaman tansiyon hayli yükseldi.

Samsunspor bu galibiyetiyle puanını 48'e yükselterek zirve takibini sürdürürken, Sakaryaspor 40 puanda kaldı.

MAÇ ÖNÜ YAŞANANLAR DAMGA VURDU!

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Karşılaşma öncesinde sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise herkesin tepkisini çekerken, kısa sürede gündem oldu.

"FORMALARINIZI ÇIKARIN"

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Karşılaşmayı izlemek üzere Sakarya'ya gelen deplasmanına gelen Samsunsporlu taraftarları sıkıştıran Sakaryaspor taraftarları, “Burası Adapazarı, o formaları çıkarın” dedi.

"GÜZEL KARDEŞİM BURADA DOSTLARIM VAR"

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“İçimde sadece atlet var” diyen Samsunspor taraftarı ayrıca "Güzel kardeşim benim burada dostlarım var, arkadaşlarım var" dese de holigan taraftarrakip takım destekçilerine formalarını çıkarttı ve Samsunsporlu taraftarlar arabasına binmek zorunda kaldı.

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