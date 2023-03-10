Sakaryaspor-Samsunspor maçı öncesi çirkin olay! Deplasman taraftarlarının üzerindeki formayı çıkarttırdı, görüntüler büyük tepki çekti

Spor Toto 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Samsunspor 25. hafta mücadelesinde deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, karşılaşmayı mücadelenin 7'nci dakikasında Gaetan Laura'nın ayağından gelen golle 1-0 kazanırken, mücadelede zaman zaman tansiyon hayli yükseldi.

Samsunspor bu galibiyetiyle puanını 48'e yükselterek zirve takibini sürdürürken, Sakaryaspor 40 puanda kaldı.

MAÇ ÖNÜ YAŞANANLAR DAMGA VURDU!

Karşılaşma öncesinde sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise herkesin tepkisini çekerken, kısa sürede gündem oldu.

"FORMALARINIZI ÇIKARIN"

Karşılaşmayı izlemek üzere Sakarya'ya gelen deplasmanına gelen Samsunsporlu taraftarları sıkıştıran Sakaryaspor taraftarları, “Burası Adapazarı, o formaları çıkarın” dedi.

"GÜZEL KARDEŞİM BURADA DOSTLARIM VAR"

“İçimde sadece atlet var” diyen Samsunspor taraftarı ayrıca "Güzel kardeşim benim burada dostlarım var, arkadaşlarım var" dese de holigan taraftarrakip takım destekçilerine formalarını çıkarttı ve Samsunsporlu taraftarlar arabasına binmek zorunda kaldı.



