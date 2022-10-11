Sakaryaspor, teknik direktör İlker Püren ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Sorumlumuz İlker Püren ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Sakaryaspor, Püren ile çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla ligde 9’uncu sırada yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz