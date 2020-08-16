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Sakaryaspor’un yeni başkanı Cevat Ekşi oldu

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 16.08.2020 19:28 | Son Güncelleme

Sakaryaspor Olağan Genel Kurulunda 278 delegeden 158 oy alan Cevat Ekşi, Sakaryaspor’un yeni başkanı oldu.

Sakaryaspor’un yeni başkanı Cevat Ekşi oldu

Sakaryaspor Olağan Genel Kurulu’nda 42’nci başkanını seçti. Sakaryaspor’un kongresinde iki liste yarıştı. Uğur Akkuş Sakaryaspor’a ilk etapta 10 milyon borcunu ödeyeceğini ve 5 milyonluk bir yatırımla yola çıkacaklarını söyledi. Başkan Adayı Cevat Ekşi ise şehrin güç birliği listesiyle ekonomik sorunları çözeceklerini ifade etti.
Konuşmalar ve kongre devam ederken yaşanan gerginliğin ardından oy verme işlemine geçildi. Kongre, oyların sayılmasıyla birlikte sona erdi. 278 delegenin oy kullandığı kongrede 158 oy alan Cevat Ekşi başkanlığa seçilirken Bülent Uygun’un başkan adayı Uğur Akkuş ise 118 oy alabildi. Kullanılan oylardan ikisi geçersiz sayılırken, Sakaryaspor’un yeni başkanı Cevat Ekşi oldu.

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