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Sakho'dan 'Parasını alamadığı için oynamıyor' iddialarına yanıt

BURSASPOR HABERLERİ  | 03.02.2019 20:26 | Son Güncelleme

Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Diafra Sakho, maaşını alamadığı için forma giymediğine dair çıkan haberlere yanıt verdi.

Sakho'dan 'Parasını alamadığı için oynamıyor' iddialarına yanıt

Bursasporlu futbolcu Diafra Sakho, 'Maaşını alamadığı için oynamıyor' söylentilerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Bursaspor'da oynayabilmek için maaşında indirime gittiğini hatırlatan Sakho, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Son zamanlarda parayı bahane edip oynamadığımla ilgili haberler görüyorum. Öncelikle Bursaspor'da oynayabilmek için maaşımda indirime gittiğimi hatırlatmak isterim. Neden oynamadığımı bilmeniz için sakatlığım hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Normalde 10-12 hafta sürecek bir sakatlıktı fakat takımımla sahada olabilmek için 6'ncı haftanın sonunda ağrı kesici ve enjeksiyon desteğiyle maça çıktım. Fakat hep yüzde yüzümü vermek istediğim ve sakatlığımın sebep olduğu performans düşüklüğünün takıma da zarar verdiğini düşündüğüm için 3-4 hafta tam tedaviye devam etmenin daha doğru olacağını düşündüm. Söylentilere kulak asmayın çünkü onların hiçbir faydası yok."

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