Şakir Paşa Ailesi 3. bölümde Rozali göründü! Öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı

Şakir Paşa Ailesi 3. bölüm yine sosyal medya gündeminde. Meryem Uzerli'nin yeni rolüyle diziye dahil olduğu Rozali karakteri, izleyicilerin ilgisini hızlıca çekti. Şakir Paşa Ailesi'nin 3. bölümünde yaşanan olaylar izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Şakir Paşa Ailesi'nin Rozali'si diziye girer girmez adından da söz ettirdi. Şakir Paşa ve Rozali'nin öpüştüğü sahneler de sosyal medyayı salladı.

Bu anlara "bu hikayede yanan ismet oldu", "Metresler tanıştı. İsmoşum bunları hiç hak etmiyor", "Meryem'in ortama girişi", "Vay anam vay bir de RTÜK olmasa" yorumları yağdı.

RTÜK'TEN CEZA GELMİŞTİ

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması ve gördükleri hakkında konuşması gibi cinsellik içeren öğeler nedeniyle ceza uygulanmasına karar verilmişti.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerine de yüzde 3 idari para cezası verildi.

VAHİDE GÖRDÜM KRİZİ

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Uzerli'nin Vahide Gördüm'ün sahnelerinin fazla olması nedeniyle şikayetçi olduğu da gündemdeydi. Mevcut durumda kendi sahnelerinin yetersiz olmasından rahatsızlık duyan Uzerli, yapım şirketine 'sahnelerin eşit olması' yönünde şart koştu. Ünlü ismin hatta eşit sahneler olmazsa diziden ayrılabileceği 'Bu şartla dizide kalırım' dediği iddia edildi.