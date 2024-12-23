Meryem Uzerli, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 3. bölüm fragmanında ortaya çıktı! O haline yorum yağdı

MYNET DETAY- Ve Muhteşem Yüzyıl'dan sonra Meryem Uzerli sahneye çıkıyor... Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 3. bölüm fragmanında görünen Meryem Uzerli gündem oldu.

Şakir Paşa Ailesi dizisinde Rozali karakterine hayat verecek olan Meryem Uzerli, şimdiden dizinin en dikkat çeken karakterleri arasında yerini aldı.



Meryem Uzerli'nin Rozali olarak fragmanda görünmesinden sonra sosyal medyada "Kraliçe döndü" yorumları yapıldı. Ancak Meryem Uzerli'nin yüzündeki değişim de dile düştü. Sosyal medyada "Bu shop ne?", "Hande Yener sandım", "Meryem yüzüne ne yaptılar?" denildi.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Uzerli'nin Vahide Gördüm'ün sahnelerinin fazla olması nedeniyle şikayetçi olduğu söyleniyordu. Mevcut durumda kendi sahnelerinin yetersiz olmasından rahatsızlık duyan Uzerli, yapım şirketine 'sahnelerin eşit olması' yönünde şart koştu. Ünlü ismin hatta eşit sahneler olmazsa diziden ayrılabileceği 'Bu şartla dizide kalırım' dediği iddia edildi.

ŞAKİR PAŞA ROZALİ KİMDİR?

Rozali Hanım, 1912 yılında yaşamış olan Şakir Paşa ailesinin en önemli ve sırlarla dolu karakterlerinden biridir. Şakir Paşa'nın sevdiği kadın olarak bilinen Rozali, güçlü ve mücadeleci bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çeker. Aileye olan derin sadakati ve hayatın getirdiği zorluklara karşı gösterdiği dik duruşu, onu dönemin öne çıkan figürlerinden biri haline getirmiştir.



Rozali'nin hikayesi, sadece Şakir Paşa ailesinin tarihine değil, aynı zamanda güçlü kadın karakterlerinin tarih yazımındaki önemine de ışık tutar. Zorluklar karşısında asla pes etmeyen Rozali, ailesine olan bağlılığıyla tanınır.