Şakir Paşa Ailesi dizisinin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş yoğun tempoda 10 kilo verdi

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. İlk bölümüyle gündeme gelen dizinin oyuncuları da merak ediliyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki karakteriyle hafızalarda yer edinen Nilsu Berfin Aktaş, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar adlı dizide Ayşe karakterini canlandırıyor.

Yoğun tempoya dair konuşan Nilsu Berfin Aktaş "Her şeye aynı anda yetişmek çok zor oluyor. Gece 4'te film seti bitiyor sabah 8'te sizi seti başlıyor. 2 aydır böyle bir döngüdeyim hiç vaktim yok" dedi.

Güzel oyuncu bu süreçte 10 kilo verdiğini de açıkladı. Nilsu Berfin Aktaş "Çok yoğun olduğu için verdim ama iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu son dönemde Sadece Bir An adlı film için yoğun tempoda çalışıyor. Filmde rapçi Çakal başrolde.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİ KONUSU

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Türk tarihinin en renkli ailelerinden birini ekranlara taşıyor. Büyükada’daki görkemli köşkte, otoriter Şakir Paşa ve ailesine bağlı, fedakâr eşi İsmet Hanım’ın liderliğindeki aile, uzun süredir yurtdışında olan oğulları Cevat’ın dönüşüyle çalkalanır. Cevat, yanında İtalyan eşi ve bebeğiyle gelirken, bu ziyaret aile içinde eski hesapları ve derin çatışmaları gün yüzüne çıkarır. İsmet Hanım’ın sevinci ve Şakir Paşa’nın soğuk karşılaması, aileyi bekleyen büyük krizlerin habercisidir. Bu kavuşma, köşkün ihtişamlı duvarları ardında saklanan sırların ortaya çıkacağı yeni bir dönemin başlangıcıdır.