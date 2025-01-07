MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Şakir Paşa'nın gerçek torunu Şakir Paşa ve Ailesi dizisinde rol alacak! İşte o isim...

Şakir Paşa'nın gerçek torunu Şakir Paşa ve Ailesi dizisinde rol alacak! İşte o isim...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
07.01.2025 21:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa ve Ailesi dizisine özel bir isim konuk olacak. 12 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümde Şakir Paşa'nın gerçek torunu rol alacak.

Şakir Paşa'nın gerçek torunu Şakir Paşa ve Ailesi dizisinde rol alacak! İşte o isim...

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisi hikayesiyle gündem olurken yaşanan yangın olayının ardından ekranlara bir süre ara vermişti.

1200xauto (1)

Platoda ailenin Büyükada'daki köşkünün aynısı inşa edilmişti ve çıkan yangından bu köşk tamamen küle dönmüştü. Elektrik kaynaklı çıktığı belirtilen yangının ardından köşk yeniden inşaa edildi ve çekimlere başlandı.

Sakir-Pasa-Ailesi_-Mucizeler-ve

Köşk küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu! Yapımcının zararı ise... Köşk küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu! Yapımcının zararı ise...

GERÇEK TORUNU ROL ALACAK!

12 Ocak'ta özel bir bölümle seyirciyle tekrar buluşacak olan dizide Sina Koloğlu'nun haberine göre Şakir Paşa'nın gerçek torunu yer alacak. Şakir Paşa’nın torunu ünlü ressam Füreyya Koral’ın torunu. Yani paşanın torununun torunu Serra Şenol Boyvat konuk olarak dahil olacak.

Ekran görüntüsü 2025-01-07 214019

Yeni bölümde Cevat’ın dönüşünden önceki ailenin hikayesinin anlatılacak. evat ve Annies dışındaki tüm karakterler oynayacak.

Torunlarından sert açıklama! Davalık oldular... Torunlarından sert açıklama! Davalık oldular...
Anahtar Kelimeler:
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

O markette satılan sütler bozuk çıktı! Müşteri açıp gösterdi!

O markette satılan sütler bozuk çıktı! Müşteri açıp gösterdi!

Eşi hayatını kaybetti cenazeye gidemedi!

Eşi hayatını kaybetti cenazeye gidemedi!

Trump'ın hedefinde bu kez orası var: "İsmi Amerika Körfezi olarak değişecek"

Trump'ın hedefinde bu kez orası var: "İsmi Amerika Körfezi olarak değişecek"

Damga vuran Kerem Aktürkoğlu sözleri: "Albenisini kaybetti!"

Damga vuran Kerem Aktürkoğlu sözleri: "Albenisini kaybetti!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.