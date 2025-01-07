Şakir Paşa'nın gerçek torunu Şakir Paşa ve Ailesi dizisinde rol alacak! İşte o isim...

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisi hikayesiyle gündem olurken yaşanan yangın olayının ardından ekranlara bir süre ara vermişti.

Platoda ailenin Büyükada'daki köşkünün aynısı inşa edilmişti ve çıkan yangından bu köşk tamamen küle dönmüştü. Elektrik kaynaklı çıktığı belirtilen yangının ardından köşk yeniden inşaa edildi ve çekimlere başlandı.

GERÇEK TORUNU ROL ALACAK!

12 Ocak'ta özel bir bölümle seyirciyle tekrar buluşacak olan dizide Sina Koloğlu'nun haberine göre Şakir Paşa'nın gerçek torunu yer alacak. Şakir Paşa’nın torunu ünlü ressam Füreyya Koral’ın torunu. Yani paşanın torununun torunu Serra Şenol Boyvat konuk olarak dahil olacak.

Yeni bölümde Cevat’ın dönüşünden önceki ailenin hikayesinin anlatılacak. evat ve Annies dışındaki tüm karakterler oynayacak.