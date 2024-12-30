Geliniyle yasak aşk yaşıyordu torunları ayağa kalktı! Şakir Paşa Ailesi'yle davalık oldular! "Reyting uğruna Türk subayının...'

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi yayın hayatına büyük ses getirerek başlamıştı.

Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Modern Türk sanatının önemli figürlerini barındıran bir ailenin hikayesini anlatan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin başına ise geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay gelmişti. Dizinin çekildiği Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü çıkan yangında kül olmuştu.

GERÇEK ŞAKİR PAŞA AİLESİYLE DAVALIK OLDULAR!

Yangından önce ise Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı, torunlarından bir açıklama geldi. torunları, dizinin yapımcısının kendilerinden izin almadığını, konuyla ilgili hukuki süreci başlattıklarını duyurmuştu.

Yapım şirketi ise yaptığı açıklamada dizinin yayınının durdurulmasına yönelik talebin ilk derece mahkemesi tarafından reddedildiğini yaptığı duyuruyla başka bir açıklama ya da yorum yapılmayacağını belirtti.

"GELİNİYLE MÜNASEBET YAŞADIĞI İFTİRADIR"

Günler sonra ise ailenin yasal mirasçısı olan Hamdi Mete Binark, "Şakir Paşa’nın hatırasına açıkça saldırı yapılmaktadır." diyerek avukatı aracılığıyla manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada Şakir Paşa'nın geliniyle ilişki yaşadığına dair iddiaların iftira olduğu belirtildi.

Ailenin yaptığı açıklama ise şöyle: