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Sakıza 900 TL vermişti! Ebru Polat paraya kıydı! Lüks karavanının içi olay...

23.10.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde bir sakıza 900 TL ödeyerek tepki çeken Ebru Polat yine kesenin ağzını açtı. Şarkıcı Polat bu açıklamasından hemen sonra yaptırdığı lüks karavanla dikkat çekti. Ebru Polat lüks karavanının içini de paylaştı.

Ebru Polat "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" diye paylaşımda bulununca tepki çekmişti. Şarkıcı Ebru Polat'ın sakıza ödediği paradan sonra şimdi de lüks karavanı gündemde.

"Yeni evim" notuyla paylaşım yapan Polat "Kendime özel bir karavan yaptırdım. Bundan sonra canım nerede isterse orada tatil yapacağım. Kadir Doğulu'yu hiç anlamıyorum insan neden karavanlı tatil yapar diye, şimdi hak veriyorum" dedi.
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Lüks karavanın içini de paylaşan Ebru Polat "Benimki biraz ultra lüks oldu" diyerek dikkat çekti.

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Yeni karavanı için paraya kıyan Ebru Polat'ın karavanının içinde yok yok...

Ebru Polat'ın sakıza ödediği para şoke etti! &quot;Yine de aldım&quot;Ebru Polat'ın sakıza ödediği para şoke etti! "Yine de aldım"


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