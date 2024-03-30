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Sakla Beni dizisinin hayranlarına kötü haber! Final yapacağı tarih belli oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.03.2024 15:35
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Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrollerini paylaştığı 'Sakla Beni' dizisinin final yapacağı tarih belli oldu. Dizi 26. bölümde ekrana veda edecek.

Sakla Beni dizisinin hayranlarına kötü haber! Final yapacağı tarih belli oldu

Star TV'de yayınlanan 'Sakla Beni' dizisinin merak edilen final tarihi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nadim Güç’ün yönettiği, Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun yazdığı dizi 26'ncı bölümde ekrana veda edecek.

SAKLA BENİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken “Sakla Beni” dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek’e Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Baran Bölükbaşı, Cihan Talay, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Umar ve Tamer Levent.

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Sakla Beni dizisi Oyuncu
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