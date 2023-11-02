SAKLA BENİ İLK BÖLÜM CANLI İZLE! Star TV Sakla Beni saat kaçta başlıyor, hangi gün? İlk bölüm özeti ve tv yayın akışı

Sakla Beni dizisi Star TV yayın akışı listesinde yer aldı. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Şenay Gürler'in başroller, paylaştığı dizi perşembe akşamları ekrana gelecek. Dizinin ilk bölüm detayları araştırılıyor. İşte Sakla Beni ilk bölüm ekranı ve Star TV yayın akışı...
Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni bu akşam izleyiciyle buluşacak. Bu akşam ekran yolculuğuna başlayacak olan Sakla Beni, saat 20.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi perşembe akşamları yayınlanacak.
Naz'ın çocukluğundan beri bekleyip hayalini kurduğu gün gelmiştir. Mete evlenmek üzere yurt dışından dönecektir. İki aileyi de büyük bir telaş sarar. Bir kişi hariç; İncila. İncila, Naz'ın sağ kolu ve adeta yaşamdaki kum torbasıdır. Bu ikili birbirleri olmadan nefes almayı bile bilmeden büyümüştür. İşin kötüsü bu ikili kalplerinde de aynı aşkı büyütmüştür. Naz için sevinmeye çalışsa da, düğün haberi İncila'nın kalbine hançer gibi saplanır. Fakat hayatın bu üçlü için hazırladığı sınav, İncila'nın düşündüğünden de ağırdır.
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:30 En Güzel Bölüm
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın