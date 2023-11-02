MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. SAKLA BENİ İLK BÖLÜM CANLI İZLE! Star TV Sakla Beni saat kaçta başlıyor, hangi gün? İlk bölüm özeti ve tv yayın akışı

SAKLA BENİ İLK BÖLÜM CANLI İZLE! Star TV Sakla Beni saat kaçta başlıyor, hangi gün? İlk bölüm özeti ve tv yayın akışı

02.11.2023 18:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakla Beni bu akşam ilk bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Nazım Namidar gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizinin konusu ve oyuncularının yanı sıra yayın saati ve Star TV yayın akışı da merak edildi. Peki, Star TV Sakla Beni saat kaçta başlıyor, hangi gün? İlk bölüm özeti ve tv yayın akışı ve Sakla Beni ilk bölüm canlı izle ekranı!

SAKLA BENİ İLK BÖLÜM CANLI İZLE! Star TV Sakla Beni saat kaçta başlıyor, hangi gün? İlk bölüm özeti ve tv yayın akışı

Sakla Beni dizisi Star TV yayın akışı listesinde yer aldı. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Şenay Gürler'in başroller, paylaştığı dizi perşembe akşamları ekrana gelecek. Dizinin ilk bölüm detayları araştırılıyor. İşte Sakla Beni ilk bölüm ekranı ve Star TV yayın akışı...

STAR TV SAKLA BENİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni bu akşam izleyiciyle buluşacak. Bu akşam ekran yolculuğuna başlayacak olan Sakla Beni, saat 20.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi perşembe akşamları yayınlanacak.

ezgif.com-webp-to-jpg (2)

SAKLA BENİ İLK BÖLÜM CANLI İZLE!

Naz'ın çocukluğundan beri bekleyip hayalini kurduğu gün gelmiştir. Mete evlenmek üzere yurt dışından dönecektir. İki aileyi de büyük bir telaş sarar. Bir kişi hariç; İncila. İncila, Naz'ın sağ kolu ve adeta yaşamdaki kum torbasıdır. Bu ikili birbirleri olmadan nefes almayı bile bilmeden büyümüştür. İşin kötüsü bu ikili kalplerinde de aynı aşkı büyütmüştür. Naz için sevinmeye çalışsa da, düğün haberi İncila'nın kalbine hançer gibi saplanır. Fakat hayatın bu üçlü için hazırladığı sınav, İncila'nın düşündüğünden de ağırdır.

ezgif.com-webp-to-jpg (1)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:30 En Güzel Bölüm
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes onu merak ediyordu! Bir iddia da Dilan Polat'ın yardımcısı Şule için geldiHerkes onu merak ediyordu! Bir iddia da Dilan Polat'ın yardımcısı Şule için geldi
Avrupa turuna çıktılar! Romantik karelerine beğeni yağdı Avrupa turuna çıktılar! Romantik karelerine beğeni yağdı
Avukat Zekeriya Çetin'in ilk romanı okuyucuyla buluştu! Sınırlarda yaşanan bir aşk hikâyesi: "Uzun Zaman Önce"Avukat Zekeriya Çetin'in ilk romanı okuyucuyla buluştu! Sınırlarda yaşanan bir aşk hikâyesi: "Uzun Zaman Önce"
Anahtar Kelimeler:
star tv yayin akisi Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

İşkence videolarından para kazandı! Savunması şaşırttı

İşkence videolarından para kazandı! Savunması şaşırttı

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.