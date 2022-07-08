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Şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka malzemeleri neler?

08.07.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen lezzetlerden biri olan şakşukanın tarifi araştırılmaya başlandı. Şakşukayı hazırlamak oldukça kolay. Ana malzemeleri patlıcan, domates ve baharattır. Peki şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka malzemeleri neler?

Yemeklerin yanında en iyi giden lezzetlerden biri olan şakşukanın hazırlanışı da oldukça kolay. Baharatlar ile lezzet şöleni yaşatan şakşuka tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka malzemeleri neler?

ŞAKŞUKA MALZEMELERİ

4 adet patlıcan
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı şeker
1 çay bardağı sıcak su
Kızartmak için sıvı yağ
4 diş sarımsak
4 adet domates
3 adet yeşil biber
1 adet kuru soğan
Tuz, istenilen baharatlar

ŞAKŞUKA TARİFİ

Patlıcanları kare kare doğrayın ve tuzlu suya koyup biraz bekletin. Ardından sıvı yağı tavaya alın ve kızdırın. Patlıcanları sudan alıp kurulayın, tavaya alın. Soğan ve sarımsağı doğrayın ve az miktarda yağda kavurun. Yeşil biberleri de doğrayıp tavaya alın. Domatesleri rendeleyin ve salça ile karıştırın. Ardından şeker, tuz, karabiber ve pul biber ilave ederek karıştırmaya devam edin. Üzerine sıcak su ekleyip 4-5 dakika kadar pişirin. Kızartılan patlıcanları tavaya alın ve pişirdiğiniz sos ile karıştırın. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
şakşuka
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