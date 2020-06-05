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Şakşuka tarifi: Adına şarkılar yazılacak kadar lezzeti bol!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Meze ya da ana yemek olarak servis edeceğiniz şakşuka tarifi, özellikle yaz sofraları için ideal bir yemek. Şakşuka nasıl yapılır diyenler için lezzetli ve pratik tarifi geliyor.

Şakşuka tarifi: Adına şarkılar yazılacak kadar lezzeti bol!

Şakşuka tarifi, patlıcanın en lezzetli hali! Üstelik son derece kolay yemek çeşidi. Dilerseniz aynı tarifi uygulayarak şakşukayı konserve olarak da saklayabilirsiniz.

ŞAKŞUKA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet patlıcan
3 adet yeşil sivri biber
3 adet domates
Bir adet kuru soğan
Bir bardak sıcak su
Bir tatlı kaşığı salça
3 diş sarımsak
Bir çay kaşığı şeker
Tuz

GERÇEK ŞAKŞUKA NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alacalı soyun ve orta büyüklükte küp küp doğrayın.
Patlıcanları tuzlu suda bekletin. 10 dakika sonra patlıcanları sudan çıkarın ve avucunuz içinde sıkın.
Küçük bir tavanın içinde minik bir şekilde doğranmış soğan ve sarımsakları soteleyin.
Derin bir tavaya bol miktarda sıvı yağ koyun ve kızdırın.
Kızmış yağın içine patlıcanları ekleyip kızartın.
Ayrı bir tavada biberleri kızartma işlemine devam edin.
Rendelenmiş domatesleri tavaya alın.
Ardından içine salçayı da ekleyin.
Malzemeleri bir süre pişirdikten sonra içine tuzu ve şekeri ekleyin.
Tavanın içine sotelenen sarımsak ve soğanları da ilave edin.
Şimdi sıra patlıcanları tavaya ekleme zamanı...
Karışıma sıcak su ilave edin ve kapağı kapalı şekilde 5 dakika pişirin.
Afiyet olsun.

ŞAKŞUKA TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Patlıcanların acısını almak için tuzlu suda bekletmek yerine üzerine toz şeker serpip bekletirseniz patlıcanlar çok daha lezzetli olacaktır.
Şakşuka yemeği için çekirdeksiz patlıcan kullanmalısınız.
Patlıcanları kızarttıktan sonra havlu kağıt üzerinde fazla yağı salmaları için bekletmelisiniz.

ŞAKŞUKA YEMEĞİ YANINDA NE GİDER?

Şakşukanın yanına en çok yakışan iki lezzet makarna ve pirinç pilavıdır. Yaz aylarında soğuk içecekler ile de güzel bir uyum sağlar.

ŞAKŞUKA KONSERVE TARİFİ

Hazırladığınız şakşuka tarifini cam kavanozlara koyup ağız kısmını sıkıca kapatın. Kuru ve serin bir yerde sakladığınız konserverleri dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

ŞAKŞUKA KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon şakşuka 168 kaloridir.

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