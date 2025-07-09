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Salah, Bodrum'da tatil için servet değerinde ev satın aldı!

Premier Lig’de Liverpool formasıyla şampiyonluk yaşayan ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, tatil rotası olarak Türkiye’nin gözde turizm merkezi Bodrum’u tercih etti.nTatil için Bodrum'a gelen Salah, 400 milyon TL değerinde bir villa satın aldı.

Salah, Bodrum'da tatil için servet değerinde ev satın aldı!
Emre Şen

Liverpool’un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, sezonun yorgunluğunu Bodrum’un eşsiz koylarında attı. Yaklaşık 1 haftadır ilçede adım atmadık yer bırakmayan Salah, mavi turdan, lüks restoranlara kadar Bodrum’un sunduğu tüm güzelliklerin tadını çıkardı.

400 MİLYON TL'YE SIRF TATİL İÇİN VİLLA ALDI

Salah, Bodrum da tatil için servet değerinde ev satın aldı! 1

Bodrum'u çok beğenen Salah'ın, Gündoğan Küçükbük’te yaklaşık 400 milyon TL değerinde bir villa satın aldığı öğrenildi.

BODRUM ÖN PLANA ÇIKTI

Salah, Bodrum da tatil için servet değerinde ev satın aldı! 2

Yıldız futbolcunun, Bodrum tatili sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Salah’ın Bodrum’u tercih etmesi, ilçenin dünya çapındaki cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool salah
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