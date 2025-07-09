Salah, Bodrum'da tatil için servet değerinde ev satın aldı!

Liverpool’un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, sezonun yorgunluğunu Bodrum’un eşsiz koylarında attı. Yaklaşık 1 haftadır ilçede adım atmadık yer bırakmayan Salah, mavi turdan, lüks restoranlara kadar Bodrum’un sunduğu tüm güzelliklerin tadını çıkardı.
Bodrum'u çok beğenen Salah'ın, Gündoğan Küçükbük’te yaklaşık 400 milyon TL değerinde bir villa satın aldığı öğrenildi.
Yıldız futbolcunun, Bodrum tatili sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Salah’ın Bodrum’u tercih etmesi, ilçenin dünya çapındaki cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum