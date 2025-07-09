Salah, Bodrum'da tatil için servet değerinde ev satın aldı!

Liverpool’un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, sezonun yorgunluğunu Bodrum’un eşsiz koylarında attı. Yaklaşık 1 haftadır ilçede adım atmadık yer bırakmayan Salah, mavi turdan, lüks restoranlara kadar Bodrum’un sunduğu tüm güzelliklerin tadını çıkardı.

400 MİLYON TL'YE SIRF TATİL İÇİN VİLLA ALDI

Bodrum'u çok beğenen Salah'ın, Gündoğan Küçükbük’te yaklaşık 400 milyon TL değerinde bir villa satın aldığı öğrenildi.

BODRUM ÖN PLANA ÇIKTI

Yıldız futbolcunun, Bodrum tatili sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Salah’ın Bodrum’u tercih etmesi, ilçenin dünya çapındaki cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi.