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Salah, Şampiyonlar Ligi finali için oruç tutmayacak

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

Liverpool'ın Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın yarın Real Madrid'le oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali bugün oruç tutmadığı ve yarın da tutmayacağı açıklandı.

Salah, Şampiyonlar Ligi finali için oruç tutmayacak

Daha önce Mısır'da yayın yapan El Masri El Youm gazetesi, dindar bir Müslüman olan Salah'ın oruç tutmaya devam edeceğini yazmıştı.

Ancak kulübün fizyoterapisti Ruben Pons, İspanyol Cadena SER Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Marbella'daydık ve diyetisyenimiz bir beslenme planı hazırladı. Ancak bugün ve maç günü oruç tutmayacak. Dolasıyla etkilenmeyecek" diye konuştu.

İslami kurallara göre, seferi sayılacağı için Salah'ın oruç tutmak zorunda olmadığı belirtiliyor. Ancak Salah'ın diğer Müslüman takım arkadaşları Sadio Mane ve Emre Can'ın oruç tutup tutmayacağı bilinmiyor.

Muhammed Salah, bu sene hiç Ramazan ayında takımının formasını giymedi. Salah son maçını Premier Lig'de 13 Mayıs'ta Brighton'a karşı oynamış ve ligdeki 32'inci golünü atmıştı.

Bu yıl tüm turnuvalarda toplam 44 gol atan Salah'ın, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncu olan Real Madridli yıldız Cristiano Ronaldo ile mücadelesi dikkat çekecek. (BBC)

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Muhammed Salah liverpool

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