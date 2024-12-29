Salah şov yaptı! Liverpool deplasmanda gol oldu yağdı

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Liverpool, West Ham United ile deplasmanda karşılaştı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Liverpool, 5-0'lık skorla kazandı.

LONDRA'DA FARKA BOĞDULAR

Lidere galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Luis Diaz, 40. dakikada Cody Gakpo, 44. dakikada Mohamed Salah, 54. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 84. dakikada Diogo Jota kaydetti.

SALAH DAMGASINI VURMAYA DEVAM EDİYOR

Premier Lig'de bu sezon gol ve asist katkısını 30'a çıkaran Mohamed Salah, mücadeleye damgasını vurdu.

8 PUAN FARKLA LİDER

Bu galibiyetle birlikte 1 maç eksiğiyle puanını 45 yapan Liverpool, en yakın rakibinin 8 puan önünde zirvede yer aldı. Ağır bir mağlubiyet yaşayan West Ham United ise 23 puanla 13. sırada kaldı.

SIRADAKİ RAKİP UNITED!

Arne Slot ve öğrencileri, Premier Lig'in 20. haftasında zor günler geçiren Manchester United'ı sahasında konuk edecek. West Ham United ise Manchester City'ye konuk olacak.