Salah ve Elneny’nin ikinci testleri pozitif

Mısır Futbol Federasyonu, korona virüse yakalanan Mohamed Salah ve Mohamed Elneny’nin ikinci test sonuçlarının da pozitif çıktığını olarak sonuçlandığını açıkladı. Liverpool ve Arsenal’de forma giyen ikili, bu hafta sonu oynanacak olan lig maçlarında görev alamayacak.
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