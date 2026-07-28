Salah yoksa o var! Beşiktaş alternatifini buldu: İşte B planı

Beşiktaş'ta transfer gündemi yeniden şekilleniyor. Siyah-beyazlı kulüpte Futbol Direktörü Önder Özen, düzenlediği basın toplantısında bir süredir devam eden Mohamed Salah görüşmelerinin şimdilik sona erdiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından yönetim, sağ kanat için farklı isimlere yöneldi.

YENİ HEDEF MATIAS SOULE

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Roma'da forma giyen Matias Soule'yi transfer listesine dahil etti. Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu kanat hattını güçlendirecek önemli adaylardan biri olarak değerlendirdiği belirtildi.

ITALIANO'DAN DOĞRUDAN TEMAS

Haberde yer alan bilgiye göre Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, geçtiğimiz hafta Matias Soule ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adamın oyuncuyla birebir temas kurarak projeyi anlattığı ifade edildi.

İLK PLAN KİRALIK TRANSFER

Beşiktaş yönetiminin transferde ilk tercihinin kiralama formülü olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlıların, mali şartları da göz önünde bulundurarak öncelikle geçici transfer seçeneğini değerlendirmek istediği aktarıldı.

15 GOLE DİREKT KATKI

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 42 karşılaşmada görev yapan Matias Soule, 7 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Arjantinli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ederken, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.