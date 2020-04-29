Salak Milyoner filmi ne zaman çekildi? Salak Milyoner filmi konusu ve başrol oyuncuları

Salak Milyoner, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1974 yapımı komedi sinema filmi. Film define bulmak için İstanbul'a gelen köylülerin büyük kentteki öyküsünü anlatmaktadır. Filmde Türk sinemasının önemli güldürü sanatçıları Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe rol almıştır. Bu filmin yakaladığı başarı sonrasında devam filmi niteliğinde Köyden İndim Şehire yapılmıştır. Konusu Ankara'da geçen bu devam filminin başrol kadrosunda ise Münir Özkul ve Adile Naşit'in yerine Leman Çıdamlı ve Tekin Akmansoy yer almıştır.

SALAK MİLYONER FİLMİ KONUSU

Kayserili Behçet (Ali Şen), ölüm döşeğinde oğulları Saffet (Kemal Sunal), Himmet (Zeki Alasya),Hayret (Metin Akpınar) ve Gayret (Halit Akçatepe) 'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir define haritası olduğunu söyler. Dört kardeş arasında altınların nasıl paylaştırılacağına bir türlü karar veremeyen Uyanık kardeşler, Hanımlarını da ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak ne kötüdür ki tren istasyonunda dördünün yolları kesişir. Bunun üzerine İstanbul'da yepyeni bir komedinin temelleri atılır.