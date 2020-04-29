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Salak Milyoner filmi ne zaman çekildi? Salak Milyoner filmi konusu ve başrol oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 20:34 | Son Güncelleme

Salak Milyoner yıllar önce çekilmesine rağmen hala ilgi gören yapımlardan. 1974'te usta yönetmen Ertem Eğilmez tarafından çekilen filmin başrollerinde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe rol almıştır. İşte Salak Milyoner filminin konusu ve oyuncu kadrosu.

Salak Milyoner filmi ne zaman çekildi? Salak Milyoner filmi konusu ve başrol oyuncuları

Salak Milyoner, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1974 yapımı komedi sinema filmi. Film define bulmak için İstanbul'a gelen köylülerin büyük kentteki öyküsünü anlatmaktadır. Filmde Türk sinemasının önemli güldürü sanatçıları Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe rol almıştır. Bu filmin yakaladığı başarı sonrasında devam filmi niteliğinde Köyden İndim Şehire yapılmıştır. Konusu Ankara'da geçen bu devam filminin başrol kadrosunda ise Münir Özkul ve Adile Naşit'in yerine Leman Çıdamlı ve Tekin Akmansoy yer almıştır.

SALAK MİLYONER FİLMİ KONUSU

Kayserili Behçet (Ali Şen), ölüm döşeğinde oğulları Saffet (Kemal Sunal), Himmet (Zeki Alasya),Hayret (Metin Akpınar) ve Gayret (Halit Akçatepe) 'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir define haritası olduğunu söyler. Dört kardeş arasında altınların nasıl paylaştırılacağına bir türlü karar veremeyen Uyanık kardeşler, Hanımlarını da ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak ne kötüdür ki tren istasyonunda dördünün yolları kesişir. Bunun üzerine İstanbul'da yepyeni bir komedinin temelleri atılır.

Kardeşler İstanbul'un altını üstüne getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda hanımları da İstanbul'a gelir ve Mehmet Çavuş'un evine yerleşirler. Definenin aslında Mehmet çavuş'un evinin altında olduğunu bilmeden günlerce İstanbul'u delik deşik ederler. Bu yüzden pek çok kez karakolluk olan kardeşler sonunda hazinenin Mehmet Çavuş'un evinin altında olduğunu fark ederler. Fakat bu sefer de Mehmet'e belli etmeden evin altını nasıl kazacaklarını düşünürler. Köylerinden kocalarını basmaya gelen Gülsüm, Emine ve Himmet'in hanımı kazılan tüneli saklamak için bir çare bulurlar. Bu aşamada acemi defineciler evin temeline ulaşmıştır. Himmet'in define sandığı bakır kabı çekmesiyle ev temelden sarsılır ve yıkılır.

SALAK MİLYONER OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Saffet
Zeki Alasya - Himmet
Metin Akpınar - Hayret
Halit Akçatepe - Gayret
Münir Özkul - Mehmet Çavuş
Adile Naşit - Mesude
Hulusi Kentmen - Komiser
Meral Zeren - Emine
Perran Kutman - Gülsüm
Oya Alasya - Himmet'in Hanımı
Ali Şen - Kayserili Behçet
Haluk Orçun - Müteahhit
Mürüvvet Sim - Randevuevi Sahibesi
Arap Celal - Namaz kılan adam
Cemil Turan - kendisi
Osman Arpacıoğlu - kendisi

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