Salatalık turşusu tarifi araştırılmaya başlandı. Sofraların vazgeçilmezi salatalık turşusu tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Peki salatalık turşusu nasıl yapılır? Salatalık turşusu malzemeleri neler? İşte detaylar...

SALATALIK TURŞUSU MALZEMELERİ

3 kilogram taze tarla salatalığı ya da kornişon salatalık (salatalıklar parmak kalınlığını geçmesin)

1 baş sarımsak

1 yemek kaşığı kadar nohut

Yaklaşık 8-9 su bardağı su

Yarım bağ maydanoz ya da dereotu

2 su bardağı üzüm sirkesi

6 yemek kaşığı iri tuz

1 tatlı kaşığı limon tuzu

SALATALIK TURŞUSU TARİFİ

Salatalıkları ve maydanozu yıkadıktan sonra sarımsakları ayıklayalın. Sonrasında 5 kg’lık bidon veya kavanozun içine salatalıkları sıkı bir şekilde doldurun. Ara ara ayıklanan sarımsaklardan ve 4-5 adet nohutu serpiştirin.

Kavanozun yarısına gelince limon tuzunu da ilave edin ve salatalıkları yerleştirmeye devam edin. Ara ara sarımsak ve nohutlardan serpiştirmeye devam edin. Kavanoz dolduğunda en üste maydanozları doğranmadan koyun. Tuz, sirke ve suyu bir kapta karıştırın. Kavanozu, ağzına kadar hazırlanan bu karışım ile doldurun ve hava almayacak şekilde kapağını kapatın. Su, sirke ve tuzun eşit miktarda dağılması için kavanozu bir kaç kez çevirin. Turşuyu güneş görmeyen bir yerde saklayın. En az 15 gün beklettikten sonra tüketin. Afiyet olsun...

