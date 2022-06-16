Salça ve pul biberde markalaşan kadınlar, sektörde söz sahibi olmayı hedefliyor

GAZİANTEP (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan atıl tesiste pul biber ve salça üreten kadınlar, "NurBacı" markasıyla sektörde söz sahibi olmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Nurdağı Belediyesi ile işbirliğine gitti.

"Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi" ile ilçedeki biberin işlenerek değerlendirilmesi ve kadınların istihdam edilmesi amacıyla kadınlara tarımsal eğitim verildi.

Tarımsal eğitimin ardından bir araya gelen 20 kadın, atıl haldeki tesisin pul biber ve salça üretim tesisi haline getirilmesiyle "acı lezzet"i üretime dönüştürmeye başladı.

İlçenin verimli topraklarından biberleri toplayan kadınlar, tesiste bunları pul biber ve salça haline getirerek oluşturdukları "NurBacı" markasıyla satıyor.

Yaklaşık 2 milyon liralık destekleme projesi ile kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor.

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, AA muhabirine,Nurdağı Belediyesi iş birliğinde kadınlar için biber işleme tesisi kurduklarını belirtti.

Tesisi kadınların istihdamını artırmak, tarıma dayalı imalat sanayini güçlendirmek için yaptıklarını ifade eden Akyılmaz, şöyle konuştu:

"Böylelikle Nurdağı'nda kırsal kalkınma çalışması yaparak ilçenin yöresel ürünü biberin işlenerek katma değerli ürün haline gelmesini amaçlıyoruz. Burada üç önemli bileşen var. Birincisi üretim, ikincisi istihdam ve üçüncüsü de katma değer. Bu zamana kadar üretilen biberler komisyoncular marifetiyle başka yerlere satılıyordu. İnşallah bu tesis ile beraber burada üretilen ürünler komisyoncuya gitmeden kadınların kendi emekleriyle hem üreterek hem de para kazanarak sosyal refahlarını sağlamak için önemli bir kaynak olacaktır. Bu tesiste günlük yaklaşık 2 ton biber ve salça üretimi hedefliyoruz."

- "Biberimiz verimli topraklardan elde ediliyor"

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise üretime, çiftçiye, tarıma destek vererek kadın istihdamı oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "İşletmeden çıkan ilk ürünlerimiz pul biber ve salçadır. Salçamız ve biberimiz güneşte kurutulan gün kurusudur. Biberimiz verimli topraklardan elde ediliyor. Ayrıca kalitelidir. Pazarda satışa hazır hale getirdik. İlçemizde bulunan kadınlar çalışkan ve gayretlidir. Biz burada birlik ve beraberlik içinde üretimin gerçekleşmesi için çalışmaktayız." dedi.

- "Aile bütçemize katkıda bulunuyoruz"

Hatice Deveci ise proje ile tesiste çalışmaya başladıklarını belirterek, "Burada biber ve salça üretiyoruz. Kuru biber, tarlalarda hasat ediliyor. Tesise getirilen biberler, burada çeşitli aşamalardan geçerek pul biber ve salça haline dönüşüyor. Daha sonra satışa hazır hale getiriyoruz. Bundan dolayı mutluyuz. Aile bütçemize katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınlardan Cennet Baz ise tesisin kurulması için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayşe Deveci ise ürettikleri biber ve salça ile pazarda söz sahibi olduklarını ve bununla birlikte aile bütçelerine katkı sundukları için mutlu olduklarını kaydetti.

