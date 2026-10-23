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Salçanın üzeri birkaç günde küfleniyorsa üzerine bunu dökmeyin! Daha uzun saklamanın yolu başka

Mutfağın demirbaş ürünlerinden biri olan salça, doğru koşullarda saklanmadığında kısa sürede küflenebiliyor. Salçanın küflenmesini önlemek için en sık başvurulan yöntemlerden biri ise üzerine yağ dökmek. Ancak bu yöntem tek başına salçayı bozulmaya karşı korumaya yetmiyor. Bunun yerine birkaç basit saklama alışkanlığına dikkat ederek salçanın ömrünü uzatmak mümkün.

Salçanın üzeri birkaç günde küfleniyorsa üzerine bunu dökmeyin! Daha uzun saklamanın yolu başka
Gökçen Kökden

Birçok yemeğin eşlikçisi olan salça, kapağı açıldığında ve doğru koşullarda saklanmadığında hızlıca küflenebiliyor. Salçanın üzerine yağ dökmek, küfün önüne geçmek için yeterli olmuyor.

Özellikle kavanoza ıslak ya da daha önce başka bir yiyeceğe temas etmiş kaşık sokulması, salçanın uzun süre oda sıcaklığında bekletilmesi veya kapağının iyi kapanmaması bozulmayı hızlandırabiliyor. Bu nedenle yalnızca üzerine yağ döküp kavanozu günlerce mutfak tezgahında tutmak yerine, açılmış salçayı buzdolabında muhafaza etmek gerekiyor.

EN ÖNEMLİ DETAY: TEMİZ VE KURU KAŞIK

Salçanın üzeri birkaç günde küfleniyorsa üzerine bunu dökmeyin! Daha uzun saklamanın yolu başka 1

Salçanın daha uzun süre dayanması için her kullanımda temiz ve tamamen kuru bir kaşık kullanmak önemli. Kaşıktaki su ve yiyecek kalıntıları kavanozun içine taşındığında ürünün bozulmasını kolaylaştırabiliyor. İhtiyacınız kadar salçayı aldıktan sonra kavanozun ağzında kalan salça kalıntılarını temizlemek ve kapağını sıkıca kapatmak da unutulmamalı.

BÜYÜK KAVANOZ YERİNE KÜÇÜK KAVANOZLARA AYIRABİLİRSİNİZ

Salçanın üzeri birkaç günde küfleniyorsa üzerine bunu dökmeyin! Daha uzun saklamanın yolu başka 2

Salçayı çok sık kullanmıyorsanız büyük bir kavanozu sürekli açıp kapatmak yerine daha küçük porsiyonlara ayırmak pratik bir çözüm olabilir. Böylece salçanın tamamı her kullanımda havayla ve mutfak ortamıyla temas etmez. Ev yapımı salçalarda saklama koşulları ve tuz oranı değişebileceğinden bu nokta daha da önem kazanıyor.

Uzun süre tüketilmeyecek salça ise uygun porsiyonlara ayrılarak dondurucuda saklanabilir. Örneğin yemeklerde kullanılacak miktarlarda porsiyonlamak, ihtiyaç olduğunda yalnızca gereken miktarın çıkarılmasını sağlar.

KÜFLENEN KISMI ALIP KALANINI KULLANMAYIN

Salçanın üzeri birkaç günde küfleniyorsa üzerine bunu dökmeyin! Daha uzun saklamanın yolu başka 3

Salçanın yüzeyinde küf oluştuğunda yalnızca görünen küflü tabakayı sıyırıp alttaki kısmı kullanmak güvenli bir yöntem olarak kabul edilmez. Salça gibi yumuşak ve nemli gıdalarda küf, gözle görülen bölümün ötesine ilerleyebilir. Bu nedenle salçada küf fark edildiğinde ürünün tamamını tüketmemek en güvenli seçenektir.

Açılan salçayı buzdolabında tutun, her seferinde temiz ve kuru kaşık kullanın ve kapağını bekletmeden sıkıca kapatın. Çok büyük ambalajlar alıyorsanız salçayı küçük porsiyonlara bölmek de sürekli hava temasını azaltmaya yardımcı olabilir. Kısacası salçanın üzerinde oluşan yağ tabakasına güvenmek yerine doğru sıcaklık, hijyen ve hava temasını azaltmaya odaklanmak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
salça mutfak
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