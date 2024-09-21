Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn için olay yaratan iddia! Bu yüzden mi darbedildi?

Sakaryaspor’un kulüp Başkanı Gökhan İn saldırıya uğradı. Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışmada Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

"İSİM KULLANMAYACAKSIN"

Darp eden saldırgan şu ifadeleri kullandı:

"Dinle beni. İsim kullanmayacaksın. Artık basın açıklaması yok. Bu işler bitti. Birol'un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni? Bana bak!"

"TAMAM SAKİN OL..."

Gökhan İn ise o anlarda şu cevapları verdi:

"Tamam oğlum, sakin ol. Bende kalp var biliyorsun değil mi? Tamam."

ELEŞTİRDİĞİ İÇİN Mİ SALDIRIYA UĞRADI?

Gökhan İn, Remley Sakarya firmasının sponsorluk talebinin reddedilmesine tepki göstermiş ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın ismini vermiş, Alemdar'ın buna karşı çıktığını söylemişti.

Sözlerine devam eden Gökhan İn, "Aday olmadan önce AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AKP İl Başkanına niyetimi söyledim, olumsuz dönüş almayınca aday oldum" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE O ANLAR...