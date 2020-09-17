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Salgın döneminde aile içi iletişime dikkat

MALATYA HABERLERİ  | 17.09.2020 16:59 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) tarafından korona virüs salgını dolayısıyla aile içi iletişimin olumsuz etkilendiğine dikkat çekilerek ailelere uyarıda bulunuldu.Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren MADEM, sağlam aile ilişkileri için rehber olmaya devam ediyor.

Salgın döneminde aile içi iletişime dikkat

Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) tarafından korona virüs salgını dolayısıyla aile içi iletişimin olumsuz etkilendiğine dikkat çekilerek ailelere uyarıda bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren MADEM, sağlam aile ilişkileri için rehber olmaya devam ediyor. Mutlu aile mutlu toplum anlayışıyla çalışmalarını sürdüren MADEM, faaliyetleriyle ailelere destek oluyor.
MADEM Eğitim ve Rehberlik Uzmanı Mehmet Koyuncu, ailelere yönelik faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydederek, “Bizlere müracaat eden ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bireysel görüşmelerle aile içi sorunlara çözüm arayışında destek oluyoruz. Gençlerimize evlilik öncesi danışmanlık yapıyoruz. Haftanın 6 günü, randevu usulüyle ailelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.
“Çocuklarla daha çok ilgilenin”
Maske, mesafe gibi salgın kurallarına uygun olarak aileleri merkezlerinde ağırladıklarını kaydeden Koyuncu, anne baba yanında gelen çocukların merkezdeki oyun alanında görevliler nezaretinde hoşça vakit geçirdiklerini belirtti. Salgın döneminde aile içi sorunların arttığını gözlemlediklerini kaydeden Koyuncu, şunları kaydetti:
“Ocak ayından bu yana danışmanlık yaptığımız 264 ailenin 112’si Ağustos ayında bizlere müracaat etti. Salgından dolayı evlerde uzun vakit geçirilmesi bazen aile içi tartışmaları, sorunları arttırabiliyor. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz bu zor salgın sürecinde ailelerimizin daha çok sabır ve anlayış göstermelerini tavsiye ediyoruz. Bugünler geçecektir. El birliyle, dayanışmayla bu süreci daha kolay atlatabileceğiz. Ailelerimizi, özellikle çocuklarıyla daha çok ilgilenmelerine, onların eğitimlerinin üzerinde durarak daha çok önem vermelerine davet ediyoruz.”

Salgın döneminde aile içi iletişime dikkat

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