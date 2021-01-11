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Salgın hastalık sürecine destek veren personele Teşekkür Belgesi

11.01.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce salgın hastalıkla mücadelede üretim yaparak sürece destek veren mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlardaki personele Teşekkür Belgeleri verildi.Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede maske, dezenfektan, tek kullanımlık tulum, önlük ve yüz siperliği gibi ürünlerin üretiminde verdikleri hizmetlerden dolayı emeği geçen personele İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından Teşekkür Belgesi verildi.Müdür Hasan Başyiğit, mesleki ve teknik eğitim alanında eğitim veren okul ve kurumlara yaptıkları özverili çalışmalardan ve katkılarından dolayı teşekkür etti.Salgın sürecinin, mesleki eğitimin önemini bir kez daha kavramamızı sağladığını belirten Hasan Başyiğit, "Bakanlığımız ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarımızın yaptıkları katkılardan duydukları memnuniyetleri her zaman, her toplantıda ve platformda dile getirmektedir" dedi.Başyiğit, yapılan bu değerli çalışmalarda emeği geçenlere kolaylıklar ve başarılarının devamını diledi.Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Mesleki ve Teknik Eğitim, ülkemizin Covıd-19 salgınına karşı verdiği başarılı mücadelede önemli bir rol oynamıştır.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce salgın hastalıkla mücadelede üretim yaparak sürece destek veren mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlardaki personele Teşekkür Belgeleri verildi.
Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede maske, dezenfektan, tek kullanımlık tulum, önlük ve yüz siperliği gibi ürünlerin üretiminde verdikleri hizmetlerden dolayı emeği geçen personele İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından Teşekkür Belgesi verildi.
Müdür Hasan Başyiğit, mesleki ve teknik eğitim alanında eğitim veren okul ve kurumlara yaptıkları özverili çalışmalardan ve katkılarından dolayı teşekkür etti.
Salgın sürecinin, mesleki eğitimin önemini bir kez daha kavramamızı sağladığını belirten Hasan Başyiğit, "Bakanlığımız ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarımızın yaptıkları katkılardan duydukları memnuniyetleri her zaman, her toplantıda ve platformda dile getirmektedir" dedi.
Başyiğit, yapılan bu değerli çalışmalarda emeği geçenlere kolaylıklar ve başarılarının devamını diledi.
Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Mesleki ve Teknik Eğitim, ülkemizin Covıd-19 salgınına karşı verdiği başarılı mücadelede önemli bir rol oynamıştır. Salgının en yoğun olduğu dönemde üretim kapasitesini artırarak dezenfektan, maske, tek kullanımlık tulum, önlük ve yüz siperliği gibi ürünleri üreterek sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm toplumun hizmetine sunmuştur. Okullarımız bu süreçte 6 milyon litrenin üzerinde yüzey dezenfektanı, 800 bin litrenin üzerinde el dezenfektanı, 60 milyondan fazla maske, 1 milyon yüz koruyucu siperlik, 1 milyon adet tek kullanımlık tulum/önlük ve 30 bin litre kolonya üretmiş ve üretmeye devam etmektedir. Bunun yanı sıra okullarımızda Ar-Ge çalışmaları sonucunda salgınla mücadelede hayati önem taşıyan solunum cihazı, N95 maske makinesi, tam otomatik cerrahi maske makinesi, çeşitli dezenfeksiyon cihazları, tam donanımlı yoğun bakım yatağı, izole numune alma ünitesi gibi ürünlerin tasarımları yapılarak üretimine başlanmıştır” denildi.

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