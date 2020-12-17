Salgın sürecinde tüketimi artan kuru yemişte yılbaşı ciro hedefi 475 milyon lira

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman, özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte talebin arttığı kuru yemiş ürünlerinde yılbaşında yaklaşık 475 milyon lira ciro beklediklerini bildirdi.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklardan olan kuru yemiş ve kuru meyvelere talebin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde arttığını, tüketicilerin evlerinde aileleriyle daha fazla vakit geçirmelerinin bu artışta etkili olduğunu söyledi.

"Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu zamanlarda tüketicilerin kuru yemiş ürünlerini evlerinde bol bol bulundurmayı tercih ettiğini gördük." diyen Karaman, bu süreçte atıştırmalık tercihlerinin başında ay çekirdeği, leblebi ve fıstık gibi ürünlerin geldiğini ifade etti.

Karaman yılbaşında da insanlar evlerinde olacağı için tüketimin artacağını, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Restoran, otel, bar gibi mekanlar kapalı olacağı için ev dışı tüketim azalacaktır. Yılbaşı alışverişi aralık ayının son günlerine doğru yoğunlaşıyor. Yılbaşı dönemi cirosunun yaklaşık 475 milyon lirayı bulacağını tahmin ediyoruz. Yılbaşı alışverişleri sebebiyle aralık ayındaki tüketim, tüm yılın yaklaşık yüzde 12'sine denk gelmektedir. Bu yıl, toplamda geçen seneki 14 milyar liralık ciroyu geçmeyi hedefliyoruz."