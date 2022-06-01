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Salgında ara verilen proje yeniden başlayacak, 1 milyon öğrenci sinemayla buluşacak

01.06.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır ara vermek zorunda kaldığı "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesini yeniden hayata geçirecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesiyle bu yıl Türkiye genelinde 1 milyon öğrenciyi beyaz perdeyle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır ara vermek zorunda kalınan ve temel eğitim çağında olan ve daha önce sinemayla tanışmamış 1 milyon öğrenciyi sinemayla buluşturmak üzere bakanlıkça hazırlanan proje bu yıl devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışını yapacağı proje ile 81 ilde toplam 1 milyon çocuk daha sinema ile buluşturulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesinin açılışına katılan minikler "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası" filmini izleyecek.

İstanbul Sinema Müzesi - Atlas 1948 Sineması'nda 3 Haziran'da açılışı yapılacak olan proje ile çocuklar sinemanın büyülü dünyasıyla tanışacak.

- Yeni eğitim dönemiyle gösterimler hızlanacak

Çocukların kültürel, sanatsal, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, onlara küçük yaşta sinema kültürü kazandırmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine yardımcı olmak, milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje, 2017 yılından bu yana sürdürülüyor.

Öğrencilere bulundukları illerdeki sinema salonlarında ücretsiz film seyretme imkanı sunan projenin gösterimlerine, yeni eğitim-öğretim sezonu ile düzenlenecek çeşitli etkinliklerle hız verilecek.

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