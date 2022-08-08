YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Salgında hizmet alınamayan spor salonuna ödenen ücret için mahkemeden iade kararı

Salgında hizmet alınamayan spor salonuna ödenen ücret için mahkemeden iade kararı

08.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır 1. Tüketici Mahkemesi, Kovid-19 salgını nedeniyle sözleşme kapsamındaki hizmeti alamayan kişinin spor salonuna ödediği ücretin iadesine karar veren tüketici hakem heyetinin kararını yerinde buldu

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır 1. Tüketici Mahkemesi, spor yapmak için üyelik kaydı yaptıran ancak Kovid-19 salgını nedeniyle sözleşme kapsamındaki hizmeti alamayan kişinin spor salonuna ödediği ücretin iadesine karar verdi.

E.Y, merkez Kayapınar ilçesindeki bir spor salonuna 25 Şubat 2020'de kayıt yaptırdı. E.Y'nin peşin ödeme yaptığı spor salonu salgın tedbirleri kapsamında 18 Mart 2020'de geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Salgın koşullarında belirsizliğin sürmesi nedeniyle E.Y, işletme sahibine sözleşmesini tek taraflı feshetmek istediğini belirtti.

İşletmeciden olumlu cevap alamayan E.Y, tüketici hakem heyetine başvurdu. Tüketici hakem heyeti ücretin E.Y'ye iadesi yönünde karar verdi.

İşletmenin bu karara itiraz etmesi üzerine dosya, Diyarbakır 1. Tüketici Mahkemesine taşındı.

İşletmenin itiraz dilekçesinde, "Davalı, spor salonuna üyelik yaptırmış ve sonra salgını gerekçe göstererek sözleşmeyi tek taraflı feshetmek istemiş, tüketici hakem heyetine başvurmuştur. Heyet 2 bin 291 liranın davalıya iadesine karar vermiştir. Bu kararın iptaline karar verilmesini talep ediyoruz." denildi.

E.Y'nin avukatı ise tüketici hakem heyeti tarafından verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, açılan davanın reddine karar verilmesi talebinde bulundu.

- "Spor hizmetinin ücretinin ödenmesi, verilen hizmet oranında talep edilecektir"

Dosyayı değerlendiren mahkemenin tüketici lehine verdiği kararda şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda spor hizmetinin ücretinin ödenmesi verilen hizmet oranında talep edilecektir. Davalının davacı şirkete kayıt yaptırdığı, 22 gün hizmetten faydalandığı ve Kovid-19 sebebiyle davacı şirketin sözleşmede öngörüldüğü şekilde edimini yerine getiremediği anlaşılmaktadır. Hakem heyetinin kararının yerinde olduğu görülerek, davacının davasının reddine karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandıDiyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Adana'da bir kişi tartıştığı kardeşini bıçakladıAdana'da bir kişi tartıştığı kardeşini bıçakladı
Erzincan'da kayısı toplama nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldüErzincan'da kayısı toplama nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır karar salgın tüketici

Diyarbakır Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:21
Öğle
12:30
İkindi
16:18
Akşam
19:29
Yatsı
20:56

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Ege Eczanesi
Yenisehir
Bahar Eczanesi
Yenisehir
Canan Eczanesi
Baglar
Nurdan Eczanesi
Baglar
İskanevleri Eczanesi
Baglar
Diclekent Eczanesi
Kayapinar
Kartal Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.