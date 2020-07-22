Salgında spordan uzak kalan Erzurumlu kadınlar, step ve aerobikle form tutuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spordan uzak kalan Erzurumlu kadınlar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında step ve aerobik yaparak form tutmaya çalışıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile koordinatör Şaban Polat gözetiminde daha önce Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara spor yaptıran kadın antrenörler, bu kez de Palandöken ilçesinde yenilenen atletizm tartan pistinde kadınlarla bir araya geldi.

Erzurumlu kadınlar, hem antrenörler nezaretinde spor yapmanın ve sağlıklı kalmanın keyfini yaşadı hem de egzersiz, step ve aerobik çalışmaları ile form tutmaya çalıştı.

Kovid-19 salgını döneminde evlerinden çıkamayan ve spor yapma imkanı bulamayan kadınlar için uygulamaya geçirilen faaliyet, oldukça neşeli bir ortamda gerçekleşti.

Kadınlar, proje dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile diğer yetkililere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yaptığı açıklamada, projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Antrenörler eşliğinde spor yaptırarak kadınları spor ile hareketlendirmeye çalıştıklarını aktaran Taşkesenligil, "Proje sayesinde salgın döneminde evlerinden çıkamayan kadınlara spor yapma imkanı sağlandı. Müdürlük olarak sporu halkımızın ayağına kadar götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ev kadınlarının spor yapması bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

