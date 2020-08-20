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Salgınla mücadelede Büyükşehir farkı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.08.2020 14:00 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeme-içme mekânlarının daha sağlıklı hizmet vermelerini sağlamak amacıyla Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası’yla imzaladığı protokole istinaden hijyenik ve güvenilir hizmet veren üyelerin telefon, adres ve konum bilgilerini Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasında ve kurumsal kayseri.bel.tr web sitesinde, Özel Hizmetler ve Ustalar menüsünde yayınlanmaya başladı.Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve hijyenik şekilde hizmet alabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Salgınla mücadelede Büyükşehir farkı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeme-içme mekânlarının daha sağlıklı hizmet vermelerini sağlamak amacıyla Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası’yla imzaladığı protokole istinaden hijyenik ve güvenilir hizmet veren üyelerin telefon, adres ve konum bilgilerini Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasında ve kurumsal kayseri.bel.tr web sitesinde, Özel Hizmetler ve Ustalar menüsünde yayınlanmaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve hijyenik şekilde hizmet alabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası’yla imzaladığı protokole istinaden birçok hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, “Akıllı Şehir Kayseri” mobil uygulaması ve kurumsal kayseri.bel.tr web sitesinde vatandaşların daha steril bir ortamda hizmet alabilmeleri için Özel Hizmetler ve Ustalar menüsünde oda üyelerinin telefon, adres ve konum bilgileri yayınlanmaya başladı.
Vatandaşlar, Akıllı Şehir Kayseri Mobil uygulaması ile Özel Hizmet ve Ustalar menüsünde bulunan ilgili kategorideki işyerlerinden hiçbirinin adresini bilmiyorsa, akıllı telefonlarıyla konum bilgisini aktif ederek, en yakın işletmeleri listeleyebilecek ve yol tarifi alabilecekler. İş yeri bilgilerini ise telefonun rehberlerinde yer alan ikinci bir kişiyle paylaşarak kişinin ekstra zaman kazanmasını sağlayabilecek.

Salgınla mücadelede Büyükşehir farkı

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Kayseri Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
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Sabah
05:50
Öğle
12:46
İkindi
16:31
Akşam
19:33
Yatsı
20:58

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özden Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akif Eczanes (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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