MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Salih Bademci'den Kulüp dizisi setinde Tarkan performansı!

Salih Bademci'den Kulüp dizisi setinde Tarkan performansı!

18.11.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl İlk ve Son, Yalancı ve Kulüp dizileriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Salih Bademci, başarılı performanslarıyla beğeni topluyor. Kulüp dizisinin setinde Tarkan'ın ünlü şarkısı Unutmamalı'yı seslendiren Bademci, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Blu TV'deki İlk ve Son'un ardından Show TV'deki Yalancı dizisinde de başrol oynayan Salih Bademci, her iki yapımdaki başarısıyla adından söz ettirmişti.
FDfvFmVXIAA9yxz
Başarılı oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisindeki Selim Songür rolüyle sevenlerinden tam not aldı.

FDc-JZdXEAIYMde

1950'li yılların Türkiye'sini mercek altına alan dizide Selim Songür karakterine hayat veren Salih Bademci, performansıyla sosyal medyada da gündem oldu.
FDhI7PPWUAATvfB

TARKAN ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Salih Bademci, bir şarkıcıyı canlandırdığı Kulüp dizisinin setinde, Tarkan'ın ünlü şarkısı Unutmamalı'yı seslendirdi. Bademci o anları Instagram hesabından paylaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNERMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldıMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
Beklenen diziden olay fragmanBeklenen diziden olay fragman
Anahtar Kelimeler:
Salih Bademci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Ekonomistlerden faiz kararına ilişkin ilk tepkiler

Ekonomistlerden faiz kararına ilişkin ilk tepkiler

Merkez Bankası kararı sonrası paylaştı

Merkez Bankası kararı sonrası paylaştı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Programdan ayrıldı! Bircan Bali ve Seren Serengil'i suçladı

Programdan ayrıldı! Bircan Bali ve Seren Serengil'i suçladı

Babası son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye...

Babası son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye...

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.