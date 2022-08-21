Salih Bademci'den sempatik paylaşım! "2.5 yaşındaki kızımın çektiği ilk fotoğrafımız"

2015 yılında nikah masasına oturan İmer Özgün ve Salih Bademci, 2020'de İklim adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Mutlu bir evlilik süren çift, çocuklarıyla birlikte tatile çıktı.

Eşi ve kızıyla Cunda'ya giden 38 yaşındaki oyuncu, aile pozlarını da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

"KIZIMIN ÇEKTİĞİ İLK FOTOĞRAFIMIZ!"

Ünlü çift, ayrıca deniz kenarında kızlarının objektifine poz verdi. O kareyi de takipçileriyle paylaşan Bademci, gönderisinde "2.5 yaşındaki kızımızın çektiği ilk fotoğrafımızdır!" ifadelerini kullandı.



