Salih Bademci ile Hazal Subaşı başrolde! Dilek Taşı ne zaman başlayacak, hangi gün? Dilek Taşı konusu ne, oyuncuları kimler?

Dilek Taşı dizisi yeni sezondaki iddialı projelerden biri. Salih Bademci ile Hazal Subaşı'nın başrollerini paylaştığı dizi ekrana gelmek için gün sayıyor.

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Peki, Dilek Taşı ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

DİLEK TAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı, Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle 7 Eylül Perşembe akşamı izleyicisinin karşısına çıkacak.

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle sezona damga vuracak olan Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul’unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

