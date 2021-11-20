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Salih Bademci’nin Tarkan şarkısı söylediği anlar olay oldu

20.11.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’te yayınlanan Kulüp dizisinde canlandırdığı Selim Songür karakteriyle adeta oyunculuğunun zirvesine yükselen Salih Bademci’yle ilgili yeni bir video ortaya çıktı. Çıkan videoda başarılı aktörün Tarkan’ın şarkısını seslendirdiği görülüyor.

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Salih Bademci, son aylarda kariyerinin zirvesinde. İstanbullu Gelin dizisiyle büyük bir zıplama yapan bu sene rol aldığı Yalancı, İlk ve Son ve Kulüp dizileriyle başarısını perçinleyen oyuncunun yeni bir videosu ortaya çıktı.

Gecce’nin haberine göre; Kulüp dizisinin Selim Songür’ü Salih Bademci’nin dizinin kamera arkasında Tarkan şarkısı seslendirirken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

EN ÇOK İZLENEN DİZİLER ARASINA GİRDİ

Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger, Asude Kalebek gibi isimlerin yer aldığı Netflix’in, yeni yerli dizisi Kulüp, yayına girdiği günden itibaren izleyicilerden tam puan alıyor. 6 bölümlük ilk kısmıyla ekrana gelen Kulüp dizisi 8-14 Kasım haftasında toplamda 7,860,000 saat izlenerek Netflix'in dili İngilizce olmayan dizileri listesinde 8. oldu ve böylece en çok izlenen ilk 10 dizi arasına girdi.


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Salih Bademci
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