Salih Bademci ve Hazal Subaşı'lı Dilek Taşı'nın yayın tarihi belli oldu! Fragman sosyal medyayı salladı!

Dilek Taşı dizisi konusu itibariyle oldukça merak uyandırıyor. 80'li yılların sağ sol olaylarının gölgesinde geçen bir hayatın konu alındığı dizinin yeni fragmanı yayınlandı.

Yeni dizinin kadrosunda Salih Bademci, Hazal Subaşı, , Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz gibi isimler yer alıyor.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

İlk açıklandığı andan itibaren büyük heyecanla beklenen Dilek Taşı'nın yayın tarihi belli oldu.

Dönem dizisi olan Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe akşamı Kanal D'de yayın hayatına başlayacak.

Merak edilen dizinin konusu ise şöyle:

"1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır.

İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır."

Dizinin başrol oyuncusu Dilek Taşı ile ilgili, "İzleyicilerin gerçekten kalbi dayanırsa çok keyifle izleyecekleri bir dizi olacak. Sanırım insanlar uzun zamandır böyle bir şey seyretmedi ağızlarında şahane bir tat kalacak ve çok zevk alacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.



