Salih Özcan'dan transfer açıklaması! G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş ilgileniyordu

Milli takımımızın ve Borussia Dortmund'un başarılı oyuncusu Salih Özcan'dan Dünya Kupası elemeleri ve transfer dedikodularına dair önemli açıklamalar geldi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu ileri sürülen Milli oyuncu konuya dair açıklamada bulundu.

Burak Kavuncu
Kariyerine Alman devi Borussia Dortmund da devam eden ve Milli takım ile Dünya Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Salih Özcan'dan TRT Spor'a özel röportaj geldi. Özcan'ın transfer dönemine dair söyledikleri ise gündem oldu. İşte detaylar...

''İYİ MAÇ ÇIKARTTIK!''

İspanya maçı hakkında konuşan Salih Özcan, "Maçtan sonra da söylemiştim. Kaybedecek bir şey yoktu. Biz oyunumuzu oynamak istedik. İlk 15 dakika zorlandık ama maçın içine iyi girdik. Taktiksel olarak da iyi bir maç çıkardık." dedi.

''İKİ MAÇI DA ALMAMIZ LAZIM...''

Play-offtaki şansımızı da değerlendiren 27 yaşındaki futbolcu, "İspanya maçından sonra iki maçı da almamız lazım. Kalite ve özgüven var takımda. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz'' diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Salih Özcan transfer dönemine dair "Teklifler alıyorum ama geleceğime sezon sonu karar vereceğim." dedi.

