Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki yıldız futbolcu sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlandı.

İŞTE SALİH UÇAN'IN PAYLAŞIMI:

"Birçok takımda forma giydim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki; Alanyaspor ilçesi, yönetimi, teknik ekibi, idari personeli ve camiası olarak inanılmaz farklı ve özel bir kulüp. Burada çok güzel 2 sene geçirdim. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Ben de motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Ayrıca bana Alanyaspor formasını güvenerek teslim eden Erol Bulut ve Çağdaş Atan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaşlıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak. Formasını severek ve büyük bir gurur ile taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor."



